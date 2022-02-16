Скончался заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев

Он был одним из основоположников хореографического искусства в столице Казахстана.

Яркая галерея созданных им образов на разных сценах мира надолго останется в памяти поклонников его творчества. А плеяда казахстанских артистов будет передавать из поколения в поколение профессиональный опыт, который передал им мастер. Пресс-служба ГТОБ «Астана Опера»

Профессиональным балетом Турсынбек Нуркалиев начал заниматься в Алматинском государственном хореографическом училище. С 1970 по 2000 годы он был солистом балета ГАТОБ им. Абая. В 2002 году окончил Национальную академию искусств им. Т. Жургенова по специальности «режиссер-хореограф». С 2000 по 2013 годы – главный балетмейстер НТОБ им. К. Байсеитовой. С 2013 по 2015 годы – художественный руководитель балета ГТОБ «Астана Опера». С 2015 года – директор балетной труппы.

Турсынбек Абдыбаевич представлял Казахстан как член жюри многих международных конкурсов. В их числе Международные конкурсы артистов балета «Байтерек» (Астана), «Молодой балет мира» (Сочи), «Премия Рима» (Италия), Международный фестиваль «Шабыт», а также он был членом жюри московского и варненского конкурсов. Был приглашенным гостем Пекинского конкурса артистов балета, членом Международной федерации балетных конкурсов, членом Международного Союза хореографов.

Турсынбек Нуркалиев поставил балеты «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Баядерка» Л. Минкуса, «Жизель» А. Адана.