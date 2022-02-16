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17:01 16.02.2022

Скончался заслуженный деятель Казахстана Турсынбек Нуркалиев

балет, заслуженный деятель Казахстана Фото: пресс-служба ГТОБ «Астана Опера»
16 февраля скончался заслуженный деятель Казахстана, директор балетной труппы «Астана Опера» Турсынбек Нуркалиев. Балетмейстер ушел из жизни на 71 году, передает Zakon.kz.

Он был одним из основоположников хореографического искусства в столице Казахстана.

Яркая галерея созданных им образов на разных сценах мира надолго останется в памяти поклонников его творчества. А плеяда казахстанских артистов будет передавать из поколения в поколение профессиональный опыт, который передал им мастер. Пресс-служба ГТОБ «Астана Опера»

Профессиональным балетом Турсынбек Нуркалиев начал заниматься в Алматинском государственном хореографическом училище. С 1970 по 2000 годы он был солистом балета ГАТОБ им. Абая. В 2002 году окончил Национальную академию искусств им. Т. Жургенова по специальности «режиссер-хореограф». С 2000 по 2013 годы – главный балетмейстер НТОБ им. К. Байсеитовой. С 2013 по 2015 годы – художественный руководитель балета ГТОБ «Астана Опера». С 2015 года – директор балетной труппы.

Турсынбек Абдыбаевич представлял Казахстан как член жюри многих международных конкурсов. В их числе Международные конкурсы артистов балета «Байтерек» (Астана), «Молодой балет мира» (Сочи), «Премия Рима» (Италия), Международный фестиваль «Шабыт», а также он был членом жюри московского и варненского конкурсов. Был приглашенным гостем Пекинского конкурса артистов балета, членом Международной федерации балетных конкурсов, членом Международного Союза хореографов.

Турсынбек Нуркалиев поставил балеты «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева, «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» П. Чайковского, «Баядерка» Л. Минкуса, «Жизель» А. Адана.

Оксана Житникова
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