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17:09 16.02.2022

Внеочередные выборы в Туркменистане: стало известно имя второго кандидата

выборы в Туркменистане Фото: pixabay
12 марта 2022 года в Туркменистане состоятся внеочередные выборы президента. Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что необходимо дать дорогу молодым руководителям, сообщает Zakon.kz.

14 февраля девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул кандидатом в президенты страны вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства.

Позднее, 15 февраля, как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала кандидата Сердара Бердымухамедова.

Ему вручили соответствующее удостоверение.

В этот же день в Ашхабаде состоялся внеочередной съезд Аграрной партии страны, на котором кандидатом на должность президента выдвинут заместитель хякима Марыйского велаята ­Агаджан Бекмырадов.

Члены партии утвердили кандидата единогласно.

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Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране.

Избирается он народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.

Анастасия Московчук
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