Внеочередные выборы в Туркменистане: стало известно имя второго кандидата

14 февраля девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул кандидатом в президенты страны вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства.

Позднее, 15 февраля, как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала кандидата Сердара Бердымухамедова.

Ему вручили соответствующее удостоверение.

В этот же день в Ашхабаде состоялся внеочередной съезд Аграрной партии страны, на котором кандидатом на должность президента выдвинут заместитель хякима Марыйского велаята ­Агаджан Бекмырадов.

Члены партии утвердили кандидата единогласно.

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