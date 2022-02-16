Внеочередные выборы в Туркменистане: стало известно имя второго кандидата
14 февраля девятый внеочередной съезд Демократической партии Туркменистана выдвинул кандидатом в президенты страны вице-премьера Сердара Бердымухамедова, сына действующего главы государства.
Позднее, 15 февраля, как отмечено на сайте «Хроники Туркменистана», Центральная комиссия по проведению выборов и референдумов зарегистрировала кандидата Сердара Бердымухамедова.
Ему вручили соответствующее удостоверение.
В этот же день в Ашхабаде состоялся внеочередной съезд Аграрной партии страны, на котором кандидатом на должность президента выдвинут заместитель хякима Марыйского велаята Агаджан Бекмырадов.
Члены партии утвердили кандидата единогласно.
Президентом Туркменистана может быть избран гражданин страны, родившийся в Туркменистане, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком, в течение предшествующих 15 лет постоянно проживающий и работающий в стране.
Избирается он народом страны сроком на семь лет и вступает в должность с момента принесения им присяги.