19:42 16.02.2022
Министр иностранных дел Турции заразился COVID-19
Фото: Twitter/Mevlüt Çavuşoğlu
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Мой тест на COVID-19 сегодня дал положительный результат. К счастью, у меня болезнь протекает легко. Я продолжу свою работу некоторое время из дома.Мевлют Чавушоглу
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 16, 2022
Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.
Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.
Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin.
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