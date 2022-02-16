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19:42 16.02.2022

Министр иностранных дел Турции заразился COVID-19

турция, глава мид, Мевлют Чавушоглу, коронавирус, заражение Фото: Twitter/Mevlüt Çavuşoğlu
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заразился коронавирусной инфекцией, передает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Мой тест на COVID-19 сегодня дал положительный результат. К счастью, у меня болезнь протекает легко. Я продолжу свою работу некоторое время из дома.Мевлют Чавушоглу

5 февраля стало известно, что президент Турции и его супруга заразились «омикрон-штаммом» коронавируса. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заболевание протекает в легкой форме.

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