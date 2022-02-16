Министр иностранных дел Турции заразился COVID-19

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Мой тест на COVID-19 сегодня дал положительный результат. К счастью, у меня болезнь протекает легко. Я продолжу свою работу некоторое время из дома. Мевлют Чавушоглу

Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı.



Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim.



Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. February 16, 2022

5 февраля стало известно, что президент Турции и его супруга заразились «омикрон-штаммом» коронавируса. Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заболевание протекает в легкой форме.

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7 февраля жена Эрдогана Эмине рассказала о самочувствии при COVID-19.