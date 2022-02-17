Полет на параплане, зажигалка, блокнот – ТОП-10 идей подарков на 23 февраля

Дню защитника Отечества вот уже более 100 лет. Впервые годовщина создания Красной армии отмечалась 23 февраля 1919 года. Название «День Красной армии» праздник получил в 1922 году, а в 1949 был переименован в «День Советской армии и Военно-морского флота». Этот день традиционно стал праздником не только для военных, но и для всех мужчин. В Казахстане День защитника Отечества отмечается 7 мая – именно в этот день в 1992 году президентом Казахстана был подписан указ о создании национальных вооруженных сил. Тем не менее, традиционный «мужской день» все еще отмечают в странах бывшего Советского Союза.

В этот праздник дамы всегда ломают голову над подарком для своих близких мужчин. Ввиду сложности выбора подарка мужчинам зачастую приходится довольствоваться пенами для бритья, носками и дезодорантами. А в последние годы эти предметы и вовсе стали объектом шуток. Так что же подарить мужчинам? ТОП-10 идей подарков на День защитника Отечества.

Сертификат на прыжок с парашютом. Высота, адреналин, скорость – то, что любят многие мужчины. Однако стоит заранее узнать – не боится ли высоты человек, которому будет подарен сертификат. Гонка на специализированной трассе на своей или на гоночной машине под руководством инструктора. Каждый мужчина хоть раз в жизни представлял, как он проносится по трассе со скоростью света. К счастью, в 21 веке можно воплотить и такую мечту с легкостью. Тем, кто мечтал стать летчиком или космонавтом, можно подарить полет на пилотажном самолете. Под надзором инструктора можно даже поуправлять самолетом. Для ценителей классического стиля в качестве подарка отлично подойдет металлическая шариковая ручка с инициалами. Сертификаты на активный отдых: конная прогулка, полет на параплане, военный квест, полет на воздушном шаре, пейнтбол и многое другое в зависимости от вкусов. Именные блокноты и планнеры – весьма полезный и бюджетный подарок для деловых людей. Спортивные принадлежности. Если мужчина активно занимается спортом, то можно подобрать какой-нибудь атрибут по его увлечениям. Бензиновая зажигалка. Весьма элитный и элегантный подарок для тех, кто любит курить классические сигареты. Это позволит мужчине почувствовать себя доном Корлеоне. Книга. Раньше было модно дарить книги и писать на первой странице пожелания. Сейчас книги дарят редко, но если получатель любит читать, то ему понравится такой подарок. Гаджеты. В магазинах техники можно найти кучу разных аксессуаров: беспроводные наушники, смарт-часы, голосовые помощники.

А вообще, для того, чтобы подобрать нужный подарок, стоит внимательно прислушаться и присмотреться к мужчине – детально можно заметить то, что подойдет именно ему.