Почему нельзя есть снег

Все мы когда-то пробовали на вкус снег и сосульки. Однако эксперты предупреждают, что это может быть опасно, сообщает Zakon.kz.

"Газета.Ru" пишет, что выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах. Поэтому есть его опасно, рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

"Формирование снежинки начинается с конденсации водяного пара на мельчайших взвешенных в воздухе частицах (ядрах конденсации). Это аэрозоли природного и антропогенного происхождения: сажа, пыль, микрокристаллы различных солей, микрочастицы от пластика. Таким образом, каждая снежинка изначально содержит в себе центр кристаллизации из загрязняющих веществ". Андрей Дорохов

По его словам, при движении из облаков к земле снежинки захватывают и абсорбируют из атмосферы дополнительные загрязняющие вещества. Снежный покров эффективно аккумулирует, например, полициклические ароматические углеводороды, в том числе бензпирен – вещество с доказанным канцерогенным и мутагенным действием. Его источник – выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы. Бензпирен и другие вредные соединения могут накапливаться в снегу в концентрациях, многократно превышающих допустимые нормы.

"Опасность представляют и противогололедные реагенты, массово применяемые в зимний период. Основу большинства из них составляют технические соли, преимущественно хлориды натрия, кальция и магния. При таянии снега они создают концентрированные растворы, которые способны оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта", – предупредил химик.

Даже чистый на вид, пушистый снег в парке или лесу не является гарантией безопасности.

"В нем могут присутствовать биологические загрязнители: бактерии, вирусы, простейшие и яйца гельминтов, попавшие из почвы или перенесенные птицами и животными. Употребление такого снега, особенно в талом виде, сопоставимо с питьем сырой воды из непроверенного открытого источника и может грозить острыми кишечными инфекциями", – сказал эксперт.

Разовое употребление небольшого количества снега не приведет к моментальному отравлению, однако значительное по объему попадание его в организм, особенно детский, способно создать потенциальную угрозу интоксикации.

