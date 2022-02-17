Стали известны соперники «Барыса» по КХЛ

КХЛ объявил пары участников 1/4 финала матчей Восточной конференции. В одном из этих поединков «Барыс» встречается с титулованным российским клубом «Металлургом». Двукратный обладатель Кубка Гагарина первые свои матчи проведет на своей арене.

Отмечается, что казахстанский коллектив и магнитогорцы встречаются в четвертьфинале конференции третий год подряд. В нынешнем сезоне соперники уже встречались четыре раза, и баланс на данный момент – 2:2, команды одержали по две победы.

Расписание матчей, серия до четырех побед:

1 и 3 марта: «Металлург» – «Барыс».

5 и 7 марта: «Барыс» – «Металлург».

9 марта (при необходимости) матч в Магнитогорске.

11 марта (если серия продолжится) матч в Нур-Султане.

13 марта (решающая встреча, при счете 3:3 в серии) матч в Магнитогорске.

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