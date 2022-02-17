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Законодательство РК
10:52 17.02.2022

«У нас нет другой родины»: новое интервью Токаева покажут на республиканском ТВ

рк, январь, трагические события, касым-жомарт токаев, интервью Фото: akorda.kz
Новое интервью президента РК Касым-Жомарта Токаева покажет телеканал Qazaqstan 17 февраля в 20:30, передает Zakon.kz.

В интервью глава государства ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах.

Также президент расскажет об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

29 января на телеканалах «Хабар» и «Хабар24» вышло первое интервью Касым-Жомарта Токаева о трагических событиях, произошедших в Казахстане в начале января 2022 года. Президент ответил на волнующие общество вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, дальнейших политических и социальных реформах, взаимоотношениях с ключевыми внешнеполитическими партнерами Казахстана.

Напомним, в начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились.

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.

Председатель Совбеза Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране был введен режим ЧП.

Динара Халдарова
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