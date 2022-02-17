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17:21 17.02.2022

Метель, туман и ветер – штормовое предупреждение объявлено в ряде областей

непогода зимой Фото: Zakon.kz
В РГП «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение в ряде областей Казахстана – ожидается метель, туман и сильный ветер, передает Zakon.kz.

Ночью на востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют низовую метель. На юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части порывами 15-20 м/с.

Днем в Петропавловске – ветер юго-западный, порывами до 20 м/с.

На северо-востоке, востоке Западно-Казахстанской области – туман. Ветер юго-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в Уральске – туман.

На юге Туркестанской области – туман. Ветер восточный, юго-восточный, в горных районах до 15-20 м/с.

Днем на западе Мангистауской области – гололед. Днем в Актау – гололед.

На северо-западе, в центре Актюбинской области – туман. Ветер южный, юго-восточный, днем в центре области до 15 м/с.

В Актобе ночью и утром – туман.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 18 февраля.

Оксана Житникова
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