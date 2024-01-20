Ветер, туман и гололед: в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение по территории Казахстана на 21 января. По прогнозам синоптиков, в ряде областей ожидается ветер, гололед и туман, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области ожидается восточный ветер c порывами до 15-20 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидаются туман, гололед.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. В Алматы ожидается туман.

На севере, востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На юге области – туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гололед. Ветер до 18 м/с.

На западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается туман. Порывы ветра до 15 м/с. В Актау ночью временами ожидается туман.

На севере Туркестанской области ожидается низовая метель. На юге, в горных и предгорных районах области – туман. Порывы ветра до 15-20 м/с. Шымкент: ночью и утром ожидается туман. Туркестан: ожидается ветер до 15-20 м/с.

На востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Порывы ветра в районе Алакольских озер до 23-28 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман. Порывы ветра до 15 м/с.

С 21.00 20 января до 21.00 21 января по г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени. С 21.00 20 января до 21.00 21 января по г. Семей в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.