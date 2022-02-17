Билл Гейтс: «Омикрон» будет последней острой фазой пандемии

Я надеюсь, что волна заболеваемости, вызванная «омикрон-штаммом» коронавируса, будет последней острой фазой пандемии, – заявил Гейтс.

При этом, как отмечено в публикации информагентства ТАСС, миллиардер считает, что вскоре все забудут об этой пандемии и переключатся на другие кризисы.

Нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям, – уточнил бизнесмен.

В заключение он отметил, что «нам повезло, пандемия могла быть в десять раз опаснее».

Как сообщалось ранее, Билл Гейтс написал книгу, выход которой состоится в мае 2022 года.

В издании рассказывается, как избежать следующей пандемии. Также в книге описаны инновации, необходимые для спасения жизней, – говорится в сообщении «Известий».