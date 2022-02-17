19:59 17.02.2022
Билл Гейтс: «Омикрон» будет последней острой фазой пандемии
Фото: instagram.com/thisisbillgates
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что «омикрон-штамм» станет последней острой фазой пандемии и приведет к ее окончанию, сообщает Zakon.kz.
Я надеюсь, что волна заболеваемости, вызванная «омикрон-штаммом» коронавируса, будет последней острой фазой пандемии, – заявил Гейтс.
При этом, как отмечено в публикации информагентства ТАСС, миллиардер считает, что вскоре все забудут об этой пандемии и переключатся на другие кризисы.
Нам всем следует разумно подготовиться к другим пандемиям, – уточнил бизнесмен.
В заключение он отметил, что «нам повезло, пандемия могла быть в десять раз опаснее».
Как сообщалось ранее, Билл Гейтс написал книгу, выход которой состоится в мае 2022 года.
В издании рассказывается, как избежать следующей пандемии. Также в книге описаны инновации, необходимые для спасения жизней, – говорится в сообщении «Известий».