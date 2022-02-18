Инфляция и рост цен: как складывается ситуация в странах ЕАЭС и СНГ

По данным аналитиков Ranking.kz, наибольший всплеск инфляции за 2021 год среди стран ЕАЭС наблюдался в Армении. Инфляция ускорилась с 3,7% в декабре 2020 года до пика 9,6% в ноябре 2021-го, а по итогам декабря сложилась на уровне 7,7%.

При этом самый высокий показатель инфляции, несмотря на ее снижение во второй половине года, сложился в Кыргызстане — 11,2% (в декабре 2020-го — 9,7%).

В Беларуси инфляция также достигла двузначных значений, ускорившись за прошлый год с 7,4% до 10% и продолжив рост до 10,4% в январе 2022-го, – отмечено в публикации.

Фото: ranking.kz

В России наблюдается стабильно устойчивый рост цен, инфляция выросла за 2021 год с 4,9% до 8,4% и продолжила повышательный тренд в январе текущего года — до 8,7%.

В Казахстане наблюдался рост цен с 7,5% до 8,4%.

В ноябре-декабре 2021 года на фоне принятых правительством мер антиинфляционного реагирования, в частности, по социально значимым продовольственным товарам, инфляция начала снижение с пика в 8,9%. Однако в январе текущего года показатель вновь вырос, составив 8,5%. Национальный банк в свою очередь отмечает неустойчивость снижения инфляции, продиктованную преимущественно административным сдерживанием цен. В связи с этим регулятор принял решение повысить базовую ставку до 10,25%, что, по оценкам, будет способствовать замедлению инфляции до 6%-6,5% к концу текущего года, – уточнили эксперты.

Среди других стран СНГ стремительный рост цен наблюдается в Молдове.

Инфляция, находившаяся в начале 2021-го на околонулевом уровне, достигла к концу года 13,9%, а в январе 2022-го подскочила до 16,6% — максимального значения среди стран СНГ.

Двукратный рост инфляции с 5% до 10% был зафиксирован в Украине, при этом в последние месяцы 2021 года наблюдалось снижение показателя.

Умеренный рост инфляции в Азербайджане в 2021 году (с 2,8% до 6,7%) резко сменился почти двукратным увеличением в январе 2022-го – рост цен в годовом выражении составил 12,5%. Такой всплеск цен обусловлен удорожанием импортного продовольствия, – говорится в исследовании.

Фото: ranking.kz

Снижение инфляции за 2021 год наблюдалось в Узбекистане и Таджикистане.

В Узбекистане рост цен в течение года находился в двузначных значениях, снизившись к концу 2021-го с 11,1% до 10% и сложившись в январе текущего года на уровне 9,8%.

В Таджикистане инфляция за прошлый год снизилась с 9,4% до 8%. Национальный банк за 2021 год повысил ставку рефинансирования на 2,5 п. п., до 13,25%.

Несмотря на разную динамику инфляции в конце 2021-го и в текущем году, все регуляторы стран СНГ и ЕАЭС отмечают сохранение устойчивого проинфляционного давления и выражают готовность к ужесточению денежно-кредитной политики в случае усиления проинфляционных рисков, – заключили аналитики.