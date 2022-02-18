Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:42 18.02.2022

Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки

вице-министр образования и науки Казахстана Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Республики Казахстан Ильясов Айбат Болатович назначен на должность вице-министра образования и науки РК, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

С 2006 по 2007 год работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии».

С 2008 по 2009 год являлся главным специалистом РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций».

С 2009 по 2012 год – главный консультант, заведующий сектором в Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и. о. начальника Управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем Управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором Департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.

Оксана Житникова
Казахстан
Токаев рассказал, будет ли участвовать в следующих выборах
17.02.2022
Какие переводы казахстанцев будут считаться предпринимательским доходом
17.02.2022
Цены на жилье — какие изменения на рынке недвижимости прогнозируют эксперты
17.02.2022
Раненый в Москве казахстанский боец рассказал подробности стрельбы
17.02.2022
День великого переселения будут отмечать казахстанцы
17.02.2022
Главная Топ LIVE Все