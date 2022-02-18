Айбат Ильясов назначен вице-министром образования и науки

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Айбат Ильясов родился в 1982 году. Имеет высшее образование по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

С 2006 по 2007 год работал старшим инженером-электроником, главным специалистом в АО «Национальные информационные технологии».

С 2008 по 2009 год являлся главным специалистом РГП «Центр технического сопровождения и анализа в области телекоммуникаций».

С 2009 по 2012 год – главный консультант, заведующий сектором в Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном суде, главный эксперт, и. о. начальника Управления информатизации и защиты информационных ресурсов в Министерстве юстиции.

С марта 2013 года до февраля 2022 года работал руководителем Управления информатизации и защиты информационных ресурсов, директором Департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства юстиции РК.