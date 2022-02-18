Почти половина медтехники в Казахстане изношена – Минздрав

В 2021 году главой государства было поручено провести инвентаризацию имеющегося медицинского оборудования в стране. Министерством здравоохранения впервые была проведена масштабная инвентаризация, по ее итогам уровень оснащенности организаций здравоохранения составляет 83%, износ медицинской техники – 49%. Жандос Буркитбаев

По его словам, основными проблемами в системе обеспечения медтехникой являются:

Разброс цен при закупе на местах.

Отсутствие доступных механизмов лизинга медтехники.

Недостаточность развития отечественного медицинского приборостроения.

Для решения указанных проблем планируется осуществить централизованный закуп медтехники на базе «СК-Фармация» в два этапа. Планируется внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие организацию проведения закупа медтехники. Унификация технической спецификации медтехники. Для обеспечения прозрачности будут доработаны информационные системы на площадке центра Министерства финансов. Жандос Буркитбаев

Он добавил, что электронный закуп медтехники планируют провести уже в первом полугодии 2022 года.

Напомним, 8 февраля на расширенном заседании правительства глава государства поручил пересмотреть систему закупа медтехники. Тогда он сказал, что регионами системно завышаются сметы и цены на оборудование, тратятся огромные деньги на сервисное обслуживание.