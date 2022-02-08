14:21 08.02.2022
Президент поручил пересмотреть систему закупа медтехники
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что во время закупа регионами системно завышаются цены на медицинское оборудование, передает корреспондент Zakon.kz.
Необходимо коренным образом пересмотреть систему закупа медтехники. Это тоже большая проблема, поскольку данная сфера является высококоррупциогенной. Регионами системно завышаются сметы и цены на оборудования, тратятся огромные деньги на его сервисное обслуживание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
В связи с этим он поручил правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации».
Ранее на расширенном заседании правительства глава государства поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов, а также утвердить предельные размеры земельных участков. Кроме того, высказался о строительстве АЭС.