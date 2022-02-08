Президент поручил пересмотреть систему закупа медтехники

Необходимо коренным образом пересмотреть систему закупа медтехники. Это тоже большая проблема, поскольку данная сфера является высококоррупциогенной. Регионами системно завышаются сметы и цены на оборудования, тратятся огромные деньги на его сервисное обслуживание. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В связи с этим он поручил правительству перейти на централизованный закуп медицинской техники на базе «СК-Фармации».

Ранее на расширенном заседании правительства глава государства поручил освободить малый бизнес от обязательных членских взносов, а также утвердить предельные размеры земельных участков. Кроме того, высказался о строительстве АЭС.