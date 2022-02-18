Правительство планирует выровнять дисбаланс в доходах казахстанцев
Как сообщил глава Кабмина, в настоящее время разрабатывается специальная Программа повышения доходов населения, в рамках которой планируются меры по выравниванию дисбаланса в доходах, обеспечению масштабной занятости, реализации индустриальных и сельскохозяйственных проектов, технологической модернизации производств, развитию человеческого капитала и многое другое.Пресс-служба премьер-министра РК
Фото: primeminister.kz
По словам Алихана Смаилова, во исполнение поручения президента РК правительство совместно с фондом «Самрук-Казына» разработало проект нового порядка осуществления закупок.
Он направлен на повышение их прозрачности и минимизирует коррупционные риски. Также механизм призван поддержать местных производителей и поставщиков, направлен на упрощение закупок и устранение барьеров для бизнеса, что в итоге поможет 10 тыс. субъектов МСБ.
У отечественных товаропроизводителей будет закуплено порядка 10 тыс. товарных позиций на 400 млрд тенге. Кроме того, планируется законодательно повысить прозрачность и упростить процедуры предоставления права недропользования и изменения условий контрактов.Алихан Смаилов
Отдельное внимание премьер-министр уделил вопросам поддержки бизнеса, улучшения инвестиционного климата и бизнес-среды.
В рамках данных направлений на сегодня государством предоставлены налоговые стимулы, разработаны инструменты по гарантированию облигаций субъектов предпринимательства, предоставляется льготное микрокредитование в моно-, малых городах и сельских населенных пунктах. В рамках дальнейшего развития совместно с созданным Советом отечественных предпринимателей будут реализовываться меры по улучшению инвестиционного климата и бизнес-среды. Помимо этого, разработана новая Концепция инвестиционной политики, где большая роль будет уделяться частным инвестициям.Пресс-служба премьер-министра РК
Также Алихан Смаилов отметил важность гарантирования государством незыблемости института частной собственности и верховенства закона, а также предоставления бизнесу равного доступа к инфраструктуре.
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