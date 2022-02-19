Врачи решают вопрос о проведении операции Владимиру Жириновскому

Как пишет gazeta.ru, всему виной тяжелое состояние главы думской фракции ЛДПР.

Ранее сообщалось, что в последние дни у Жириновского наметились улучшения.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Позже