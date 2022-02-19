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01:21 19.02.2022

Врачи решают вопрос о проведении операции Владимиру Жириновскому

политик Фото: Instagram/zhirinovskiy
Российский политик заразился коронавирусом и был госпитализирован. Врачи Центральной клинической больницы считают, что ему требуется операция, но сделать ее пока не получается, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, всему виной тяжелое состояние главы думской фракции ЛДПР.

Ранее сообщалось, что в последние дни у Жириновского наметились улучшения.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Позже

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