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Врачи Туркестана освоили сложные операции для пациентов с избыточным весом

Туркестанская область, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 07:55 Фото: Telegram/OTYRAR
Врачи Туркестанской областной клинической больницы освоили уникальные лапароскопические операции при диабете, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала OTYRAR, 14 октября проведена операция по лечению пациентов с избыточным весом, страдающие несколькими сопутствующими заболеваниями:

  • диабет;
  • высокое артериальное давление.

Операция, выполненная лапароскопическим способом, была разработана врачами под руководством медицинских специалистов из Литвы и Астаны.

"Мы провели такие сложные операции в Алматы и Астане и надеемся, что укрепим сотрудничество с Туркестанской областной клинической больницей. Местные врачи приняли активное участие в операциях и повысили свою квалификацию. Я уверен, теперь они будут готовы к проведению таких операций самостоятельно", – подчеркнул доктор медицинских наук из Литвы Алмантас Малецкас.

Выяснилось, что такие операции назначаются больным диабетом, когда медикаментозное лечение становится неэффективным. Это связано с тем, что большинство пациентов страдает избыточным весом, что усугубляет их состояние.

"В ближайшие дни специалисты из других стран продолжат обмен опытом с казахстанскими коллегами и проведут лапароскопические операции на желудке", – говорится в сообщении.

Днями ранее врачи города Караганды восстановили ребенку кости лицевого скелета и носового комплекса с использованием титановых пластинок.

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