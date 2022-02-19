Проверки товара из Кыргыстана объяснили в Комитете госдоходов

В комитете пояснили, что сотрудники налогового органа выявляют дорогостоящие и налогоемкие товары, которые не заявлены в документах. В числе таких товаров – немаркированные шубы, электронные сигареты, брендовые товары и другие.

Отмечается, что проверки проводятся не на границе, а в специальных местах с помощью системы управления рисков.

Сокращение проверок обсуждали на заседании рабочей группы по торговому сотрудничеству между двумя странами 15-16 февраля в Алматы.

Государственная налоговая служба при Министерстве финансов Кыргызстана взяла на себя обязательства по обеспечению с 16 февраля наличия у экспортеров электронных счетов-фактур на перевозимый товар при экспорте в страны ЕАЭС.

В случае наличия ЭСФ, органы госдоходов Казахстана не проводят проверку.

Кыргызской стороной достигнутая договоренность не соблюдается. К примеру, с 16 по 18 февраля из Кыргызстана проследовало 223 грузовика с товарами, при этом ЭСФ была представлена только по одному транспорту, которое проследовало по маршруту следования без проверки. По 222 транспортным средствам ЭСФ не представлены, в связи с чем, в отношении них проводятся тематические налоговые проверки. Комитет госдоходов МФ РК

Казахстанская сторона направила письмо кыргызским коллегам о необходимости усиления контроля за наличием ЭСФ у кыргызских экспортеров. Это позволит сократить количество проводимых проверок.

Для сокращения образовавшейся очереди, работники органов госдоходов работают в усиленном режиме – количество проверок в среднем в день увеличено с 10 до 30 авто.

В комитете отметили, что ранее в СМИ опубликовали материал о скоплении грузовых фур на казахстанско-кыргызской границе. Опубликованные видео содержат кадры с мест проведения налоговых проверок в Кордае, которые не создают препятствий для пересечения границы. В настоящее время скопление грузового транспорта на казахстанско-кыргызской границе отсутствует.