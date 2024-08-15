Насколько вырос экспорт товаров из Казахстана в США

Фото: Freepik

Насколько увеличился экспорт товаров из Казахстана в США в первой половине 2024 года и за счет каких товаров был обеспечен рост – в материале Zakon.kz.

Экспорт товаров из РК в США вырос в два раза и побил рекорд как минимум за десятилетие, отмечают аналитики Первого кредитного бюро (ПКБ).

За первое полугодие 2024 года сумма достигла 888,8 млн долларов, что на 95% больше, чем годом ранее. Подчеркивается, что это также максимальное значение за период по крайней мере с 2014 года.

Фото: Первое кредитное бюро (DataHub) Основной рост экспорта был обеспечен за счет нефти. Так, за январь – июнь 2024 года в США было отправлено 0,9 млн тонн сырья на 578 млн долларов, годом ранее – 0,3 млн тонн на 182 млн долларов, отмечают в бюро.

Помимо этого, "оживился" экспорт радиоактивных элементов, в частности урана. Общая сумма экспорта – 104,7 млн долларов, рост в 20 раз, и серебра – 89,4 млн долларов, рост на 49%. Вкупе с нефтью эти категории дают 87% от всей суммы поставок, подсчитали аналитики.

Объем импорта товаров, по данным бюро, снизился на 14% год к году, до 1,1 млрд долларов. Набольшую долю в импорте занимают легковые авто, турбореактивные двигатели, лекарства. Читайте также Курс доллара снизился в Казахстане От Армении до Токелау: Казахстан торгует с 197 странами мира Падение или стабильность: что ждет российский рубль до конца августа

Следите за новостями zakon.kz в: