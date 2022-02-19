16:10 19.02.2022
Падение башенного крана в Нур-Султане – полиция завела дело
Фото: Пресс-служба МЧС РК
Машинист погиб в результате падения башенного крана в Нур-Султане. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, передает Zakon.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».Пресс-служба ДП Нур-Султана
В ведомстве отметили, что назначены необходимые экспертизы, ведется следствие.
Ранее сообщалось, что в Нур-Султане 18 февраля в 17:07 на территории строящегося объекта упал башенный кран, погиб машинист. Предварительная причина – облом секции башенного крана.
Кран упал в Нур-Султане
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