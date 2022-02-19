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16:50 19.02.2022

Киты помогают уменьшить глобальное потепление – исследование

млекопитающее Фото: pixabay
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России провел исследование, согласно которому один кит поглощает углекислого газа (СО2) столько же, сколько тысяча деревьев. Кроме того, киты помогают росту водорослей, которые вырабатывают половину кислорода на планете, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, киты жизненно необходимы для здоровья планеты. Они работают как хранилища для СО2, а когда умирают, то оставляют этот газ на дне. Также киты удобряют океан, благодаря чему цветут водоросли, которые поглощают 40% мировых выбросов углекислого газа и выделяют более половины кислорода в мире.

Отмечается, что вертикальными и горизонтальными движениями киты перемешивают фитопланктон, а это благоприятно для его роста. Кроме того, киты способствуют сохранению пищевых цепочек в океане, что является необходимой предпосылкой для сохранения промышленного лова рыбы.

Один большой кит может сохранить в своем теле примерно 33 тонны СО2-эквивалента. Восстановление численности китов поможет улучшить пищевые цепочки в океане и увеличить продуктивность океана в целом, включая поглощение углекислого газа. Всемирный фонд дикой природы России

Как уточняет WWF, наибольшая угроза для китообразных – это прилов, то есть попадание в рыболовные сети. Современными исследованиями доказано, что в рыболовных сетях ежегодно погибают более 300 тыс. китов и дельфинов. В настоящее время популяции практически всех крупных китов оказались в угнетенном состоянии в результате китобойного промысла последних двух столетий. Таким долгожителям с замедленным циклом размножения, как киты, неизбежно требуется несколько десятилетий для восстановления нанесенного популяциям ущерба. Некоторые группировки по-прежнему насчитывают лишь несколько сотен особей и остаются на грани исчезновения.

Елена Беляева
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