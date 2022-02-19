Киты помогают уменьшить глобальное потепление – исследование

Как пишет ТАСС, киты жизненно необходимы для здоровья планеты. Они работают как хранилища для СО2, а когда умирают, то оставляют этот газ на дне. Также киты удобряют океан, благодаря чему цветут водоросли, которые поглощают 40% мировых выбросов углекислого газа и выделяют более половины кислорода в мире.

Отмечается, что вертикальными и горизонтальными движениями киты перемешивают фитопланктон, а это благоприятно для его роста. Кроме того, киты способствуют сохранению пищевых цепочек в океане, что является необходимой предпосылкой для сохранения промышленного лова рыбы.

Один большой кит может сохранить в своем теле примерно 33 тонны СО2-эквивалента. Восстановление численности китов поможет улучшить пищевые цепочки в океане и увеличить продуктивность океана в целом, включая поглощение углекислого газа. Всемирный фонд дикой природы России

Как уточняет WWF, наибольшая угроза для китообразных – это прилов, то есть попадание в рыболовные сети. Современными исследованиями доказано, что в рыболовных сетях ежегодно погибают более 300 тыс. китов и дельфинов. В настоящее время популяции практически всех крупных китов оказались в угнетенном состоянии в результате китобойного промысла последних двух столетий. Таким долгожителям с замедленным циклом размножения, как киты, неизбежно требуется несколько десятилетий для восстановления нанесенного популяциям ущерба. Некоторые группировки по-прежнему насчитывают лишь несколько сотен особей и остаются на грани исчезновения.