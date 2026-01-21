Пункт пропуска на границе Казахстана и Кыргызстана станет круглосуточным

Депутаты Мажилиса 21 января 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали протокол о внесении изменений в соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном о пунктах пропуска через государственную границу и направили документ в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу указано, что протокол направлен на изменение режима работы пункта пропуска "Кеген-автодорожный" (Республика Казахстан) – "Каркыра-автодорожный" (Кыргызская Республика) со "светлого времени суток" на "круглосуточный".

"Изменение режима работы данного пункта пропуска будет способствовать дальнейшему развитию казахстанско-кыргызского приграничного сотрудничества, увеличению товарооборота и развитию сотрудничества в туристической сфере государств, а также создаст условия для разгрузки пассажиропотока на других автомобильных пунктах пропуска, расположенных на казахстанско-кыргызской государственной границе", – говорится в документе.

15 января 2026 года казахстанцам напомнили об обновленных правилах пребывания в Кыргызстане.