Общество

Депутат о хищении средств ОСМС: Должны понести ответственность бывшие министры и вице-министры

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 15:45 Фото: Zakon.kz
Депутат Бакытжан Базарбек в кулуарах Мажилиса 21 января 2026 года высказался о хищениях в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен заявил, что готовит заявление в Генеральную прокуратуру по фактам вывода средств из фонда.

"По ОСМС, по тем фактам, по которым еще не дана правовая оценка, мы на этой неделе направим заявление в Генеральную прокуратуру. То есть те лица, которые до сих пор еще не понесли ответственность, это должностные лица, которые уже не работают в системе ОСМС, но они должны понести ответственность. Деньги похищены, справедливость должна восторжествовать в части того, что они должны понести наказание", – заявил Бакытжан Базарбек.

Позже он также добавил, что речь идет о бывших высокопоставленных чиновниках.

"Я считаю, что сейчас должны понести ответственность бывшие министры и бывшие вице-министры, потому что при них были приняты эти приказы, они эти приказы не отменяли. Нынешний министр, я ее не выгораживаю, но, по крайней мере, она вникла в нашу критику и отменила те дефекты, которые мы подвергли критике. Но если этот вопрос не решится на этой ситуации, то по ней мы также поставим вопрос", – подчеркнул мажилисмен.

Он также высказался об уже выявленных фактах.

"Вчера президент четко сказал, что правоохранительные органы должны четко разобраться, и все те, кто причастен к мошенническим действиям и выводу средств, должны понести ответственность. Мы с депутатом Муратом Абеновым в конце мая – начале июня 2025 года подняли вопросы о хищении средств ОСМС и в "СК-Фармации". По "СК-Фармации" скоро уже будут новости – уголовное дело уже возбуждено, по нашим данным, следственные мероприятия сейчас идут", – резюмировал Бакытжан Базарбек.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов высказался о планах по повышению прозрачности работы Фонда социального медицинского страхования.

Оксана Даирова
Оксана Даирова
