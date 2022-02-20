Алексей Луценко стал вторым на этапе «Вуэльты Андалусии»

Вместе с голландским гонщиком Ваутом Пулсом Алексей Луценко приехал на финиш в городе Баса, но в спринте один-на-один уступил ему и занял второе место, сообщается на сайте клуба.

В конце мне не хватило сил в ногах. Этап получился очень насыщенным, и мы весь день очень много работали для того, чтобы сохранить наше преимущество над пелотоном. Кроме того, после моей победы на «Классике Хаэна» все эти дни я чувствовал себя не слишком хорошо, и определенно на финише не хватило свежести. Тем не менее, это была хорошая попытка принести команде еще одну победу. Алексей Луценко

Этап 4 протяженностью 167.4 км взорвался атаками уже на первом подъеме дня. В итоге группе из 15 гонщиков, среди которых были Алексей Луценко, Мигель Анхель Лопес и Харольд Техада, удалось уехать вперед и набрать преимущество над группой лидера гонки Алессандро Кови.

По итогам этапа Ваут Пулс возглавил общий зачет, в то время как Мигель Анхель Лопес по-прежнему удерживает вторую позицию, уступая лидеру 10 секунд.

Завтра нас ждет финальный этап с финишем в гору. Поэтому завтра и я, и вся команда на 100% будем поддерживать Мигеля Анхеля Лопеса, чтобы помочь ему выиграть общий зачет. Это будет очень непросто, потому что в пелотоне есть много сильных горняков, но мы мотивированы сделать все, что будет в наших силах, для лидера команды. Алексей Луценко

Astana Qazaqstan Team по-прежнему лидирует в общекомандной классификации многодневки.

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