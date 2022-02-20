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21:44 20.02.2022

Подравшийся перед боем казахстанец победил соперника на турнире ММА в Ташкенте

боец Фото: Instagram/erkebulan_toktar
Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Еркебулан Токтар одержал победу в рамках турнира Octagon 27 в Ташкенте, передает Zakon.kz.

Как пишут Vesti.kz, казахстанец во втором раунде нокаутировал соперника из Узбекистана Абдул-Азиза Сотволдиева, с которым подрался на взвешивании перед боем.

Для Токтара это третья победа при одном поражении в четырех поединках ММА. Единственную неудачу он потерпел в схватке как раз против Сотволдиева в ноябре 2021 года на турнире Octagon 27 – тогда казахстанец проиграл удушающим приемом.

Отмечается, что Токтар также является актером. Начиная с 2011 года принимал участие в съемках фильмов в качестве актера массовых сцен, периодически получал эпизодические роли. В 2017-м получил первую главную роль в фильме ZOR.

Елена Беляева
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