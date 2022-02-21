07:13 21.02.2022
Путин и Байден согласились на саммит по Украине
Фото: kremlin.ru
Президент Франции предложил лидерам России и Соединенных Штатов провести саммит по Украине. Обе стороны приняли предложение, сообщает Zakon.kz.
Эммануэль Макрон предложил провести саммит по Украине с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Обе стороны приняли предложение. Об этом в Twitter сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон также предложил пригласить на саммит все заинтересованные стороны.
В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется в Украину».