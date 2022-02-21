Путин и Байден согласились на саммит по Украине

Эммануэль Макрон предложил провести саммит по Украине с участием Владимира Путина и Джо Байдена. Обе стороны приняли предложение. Об этом в Twitter сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон также предложил пригласить на саммит все заинтересованные стороны.

В Елисейском дворце подчеркнули, что саммит может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется в Украину».