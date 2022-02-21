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08:59 21.02.2022

В Белом доме вновь заявили, что Россия готовится к нападению на Украину

Россия США Украина Фото: pixabay
21 февраля стало известно, что президенты России и США согласились на предложение президента Франции встретиться на саммите по ситуации в Украине, сообщает Zakon.kz.

Администрация США считает, что Россия продолжает подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, которое, по оценкам Вашингтона, состоится в ближайшее время и которое Россия постоянно опровергает и отрицает, сообщает РИА Новости.

Ранее подобные прогнозы западных стран и СМИ не сбылись, Россия же приписываемые ей планы по эскалации ситуации вокруг Украины категорически отрицает.

В настоящее время, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному вторжению на Украину, которое состоится в ближайшее время.Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

21 февраля стало известно, что президенты России и США согласились на предложение президента Франции встретиться на саммите по ситуации в Украине. В Елисейском дворце сообщили, что саммит может состояться только в том случае, «если Россия не вторгнется в Украину».

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