Трамп и Зеленский вновь встретились в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и глава Украины Владимир Зеленский встретились в Белом доме, чтобы обсудить конфликт с Россией, сообщает Zakon.kz.

Трамп заявил, что "видеть президента Украины среди нас – большая честь".

"У нас было много хороших обсуждений и бесед. И я думаю, что достигнут очень, очень существенный прогресс во многих отношениях. Как вы знаете, совсем недавно у нас состоялась хорошая встреча с президентом России. И я думаю, что из этого может что-то получиться. И сегодняшняя встреча очень важна. У нас есть, я полагаю, семь очень влиятельных лидеров из Европы, и мы собираемся встретиться с ними сразу после этой встречи. Большое вам спасибо за то, что вы здесь", – сказал американский политик.

Что известно к этому часу:

Президент США заявил, что встреча с Зеленским и европейцами не является финальной, но "пройдет хорошо".



Он уверен в желании России урегулировать конфликт на Украине.

Зеленский не ответил на вопрос, готов ли он к территориальным уступкам. Вместе с тем он сообщил о готовности участвовать в переговорах в формате трехстороннего диалога.

Трамп заявил, что урегулирование на Украине должно быть устойчивым.

По его словам, в этот день либо будет достигнута сделка, либо поддержка Украине прекратится.

Зеленский на вопрос, готов ли он провести выборы в Украине, заявил, что для этого "потребуются условия безопасности".

Трамп пошутил, что попробует, как и Зеленский, отменить выборы через три года.

Кроме того, американский политик заявил, что прекращение огня в Украине уже не требуется, а мирную договоренность можно согласовать и во время боевых действий.

К концу дня станет известно о возможности дислокации войск США в Украине. Соединенные Штаты обещают оказать "большую помощь по вопросам безопасности" и "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования.

Глава Украины заявил, что у Киева есть проблемы с закупкой американского оружия и поблагодарил Европу, которая оплачивает покупки оружия у США.

За американское вооружение для Украины будет платить НАТО – Трамп.

Отметим, что перед встречей с Трампом Зеленский опубликовал пост в социальной сети X (бывшая Twitter).

"Наша главная цель – надежный и прочный мир для Украины и всей Европы. И важно, чтобы импульс всех наших встреч вел именно к этому результату. Мы понимаем, что не стоит ожидать, что Путин добровольно откажется от агрессии и новых попыток завоевания. (...) Мы должны прекратить убийства, и я благодарю наших партнеров, которые работают над этим и, в конечном счете, над достижением надежного и достойного мира. Вместе с лидерами Финляндии, Великобритании, Италии, Европейской комиссией и генеральным секретарем НАТО мы согласовали наши позиции перед встречей с президентом Трампом. Украина готова к реальному перемирию и созданию новой архитектуры безопасности. Нам нужен мир", – написал глава Украины.

Новость дополняется.

Ранее сообщалось, что в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом прибыли канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

18 августа в Белом доме должны состояться переговоры президентов США и Украины. Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский может "почти сразу" завершить конфликт с РФ, если признает Крым российским и откажется от вступления в НАТО.

Утром в понедельник Зеленский прилетел в Вашингтон.