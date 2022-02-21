Дети-маугли в Экибастузе: завершено служебное расследование

Строгий выговор объявили заместителю акима Экибастуза М. Маликовой, заведующей ВОП врачебных амбулаторий городской больницы Аксу Б. Нуралдиновой и участковому отдела МПС Экибастуза Б. Кишеву.

Выговор получили главный специалист отдела образования Экибастуза Н. Байгурманова, директор городской больницы Аксу М. Мукашев, участковый врач ПК «Дисконт» М. Алханова, участковые медсестры ПК «Дисконт» А. Сманкулова и А. Жумалиденова.

Участковому врачу поликлиники №2 Экибастуза Н. Аждаровой и участковой медсестре поликлиники №2 Экибастуза Б. Ботагозовой объявили замечание.

Начальник МПС управления полиции Экибастуза Т. Кудайбергенов предупрежден о строгом соблюдении должностных обязанностей, а и. о. начальника управления полиции Экибастуза К. Шакаргалиеву указано на имеющиеся недостатки в работе подчиненных.

По итогам работы рабочая группа рекомендовала:

управлению образования вместе с органами полиции – ежемесячно проводить сверку данных организаций образования и опорных пунктов полиции по семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и увеличить количество специалистов органов опеки и попечительства в отделах образования городов;

управлению координации занятости и социальных программ – утвердить алгоритм межведомственного взаимодействия по вопросам оказания поддержки оказавшимся в трудной жизненной ситуации и разработать типовое положение о деятельности групп оперативного реагирования, раннего выявления, экспертной группы;

управлению здравоохранения – обеспечить реализацию универсально-прогрессивной модели патронажа на участках ВОП с тремя медицинскими сестрами, одна из которых будет заниматься только патронажем беременных и детей раннего возраста;

департаменту полиции – активнее взаимодействовать с общественными и волонтерскими организациями для оперативного обмена информацией и принятия соответствующих мер, усилить работу в части обеспечения регистрации по месту жительства, в том числе временной;