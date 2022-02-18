Дети-маугли в Экибастузе: несколько медработников получили выговоры

Ранее в одной из квартир Экибастуза волонтерами были обнаружены четверо детей, 2014, 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Все не ходили. Их госпитализировали в больницу Аксу, затем перевезли в стационар областного центра.

Были наказаны специалисты, отвечающие за детство и родовспоможение в больнице Аксу. Главный врач Аксуской горбольницы получил выговор, дисциплинарные взыскания – замечания и выговоры – получили несколько медработников Экибастуза. Глава УЗО Айдар Ситказинов

Как пишет Pavlodarnews.kz, наказаны те, кто должен был контролировать ситуацию и упустил детей, которых позже нашли изможденными.

Дети все еще находятся в инфекционном отделении детской областной больницы.

Врачи склоняются к тому, что у детей было генетическое заболевание, так как, со слов родителей, раньше малыши могли ходить, но потом постепенно перестали. Для определения диагноза детям проведут несколько обследований, в том числе КТ, УЗИ, гормональные исследования. Определять диагноз и тактику лечения павлодарские доктора намерены со специалистами Национального научного центра материнства и детства в Нур-Султане.

Стоит отметить, что после публикации истории с экибастузскими детьми-маугли акимам двух городов объявили выговор.

15 февраля врачи рассказали о состоянии пострадавших детей.