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Законодательство РК
10:49 21.02.2022

Очередную майнинговую ферму выявили в Казахстане

майнинговая ферма Фото: pixabay
Сотрудниками столичного департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, передает Zakon.kz.

В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты в количестве 159 шт.

В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге). Пресс-служба АФМ РК

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