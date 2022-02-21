10:49 21.02.2022
Очередную майнинговую ферму выявили в Казахстане
Фото: pixabay
Сотрудниками столичного департамента АФМ выявлена майнинговая ферма, незаконно подключенная к линии электропередач, передает Zakon.kz.
В ходе осмотра обнаружено майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты в количестве 159 шт.
В период с ноября 2021 года по февраль 2022 года в денежном выражении было произведено обналичивание добытой криптовалюты в размере 48 498 долларов США (21 145 128 тенге). Пресс-служба АФМ РК
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