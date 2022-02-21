Самые вспыльчивые знаки зодиака: кто они и как справиться с гневом

Как отмечают эксперты, по сравнению с остальными, эти люди особенно гневливы и в порывах ярости могут быть по-настоящему жестоки и опасны.

Среди женщин астрологи выделяют пять представителей астрологического круга: Овен, Скорпион, Лев, Козерог и Рыбы.

К примеру, женщин-Овнов не стоит провоцировать, так как последствия могут быть ошеломительными. Сердитая дама этого знака — истинная фурия, которая может больно отомстить обидчику.

Жестокость Овны способны проявлять не только в случае конфликта. Они безжалостны ко всем, кто встал на их пути. Но есть и плюс в характере этих женщин — они отходчивы и незлопамятны.

Для Скорпионов характерна повышенная эмоциональность, которая громом обрушивается на объект недовольства.

Стоит только задеть их самолюбие — и реакция не заставит себя ждать. Так что в общении с дамами-Скорпионами лучше проявлять осторожность и доброжелательность, не будить, как говорится, зверя.

А вот Львы становятся опасными, если чуют дух соперничества. По данным интернет-издания «Пятый канал», они ни перед чем не остановятся ради победы в соревновании и всеобщего внимания.

Будьте уверены, такие женщины сделают все, чтобы устранить помехи на пути, даже если ими окажутся людские судьбы. Более того, помириться после ссоры со Львами крайне сложно.

Что касается Козерогов, они могут становиться стервозными, особенно если речь идет об их карьере. В борьбе за первенство они способны идти по головам.

Однако агрессию представительницы этого знака могут проявлять и просто ради того, чтобы потешить свое самолюбие. Жены-Козероги могут стать истинными домашними тиранами, с которыми невозможно договориться.

Внешне милые и спокойные Рыбы таят в себе скрытую угрозу. Несправедливости эти с виду неконфликтные создания не терпят, пусть даже и субъективной.

В стрессовой ситуации такие женщины могут показать себя с неожиданной стороны. Сказанные в сердцах злые пожелания Рыб порой сбываются — настолько сильно их влияние на окружающих. Так что звезды рекомендуют: не будите лихо, пока оно тихо.

Среди мужчин астрологи выделяют эти знаки зодиака: Овен, Близнецы, Лев, Скорпион и Стрелец.

Овны сами по себе люди не злые. Но невероятные масштабы их амбиций приводят порой к вспышкам гнева, и в этот момент лучше держаться от них подальше.

Стоит отметить, что агрессия со стороны представителей этого знака зачастую действительно помогает им добиваться поставленных целей и преуспевать в карьере.

Близнецы могут показаться совершенно безобидными, но это до поры… Преисполненные уверенности в себе эти мужчины способны неожиданно резко и грубо повести себя по отношению к коллегам и близким.

Такие манеры не помогают заводить друзей и часто создают Близнецам репутацию хамов и недружелюбных ворчунов.

Львы — просто огонь! И не всегда это для них комплимент. Вспыльчивый характер этих парней особенно ярко проявляется в конкуренции.

Также эти господа могут больно ответить на невнимание к себе — подобного поведения Львы не выносят. Из относительных плюсов — желание покрасоваться делает представителей этого астрологического символа щедрыми и заботливыми к близким.

Скорпионы безумно ревнивы, раздражительны, с ними трудно поддерживать отношения.

Гневливые натуры, они часто злятся на окружающих и ведут себя агрессивно. Поэтому в общении с этими мужчинами нужно проявлять осторожность — не стоит задевать их самолюбие и обманывать.

Стрельцы очень целеустремленные и напористые. Однако их агрессию можно назвать позитивной — она скорее проявляется как чрезвычайная энергичность, неуемное желание добиваться большего и расти над собой.

Однако в конфликте представители этого знака могут буквально метать молнии. Свои интересы они будут отстаивать, как яростные тигры отстаивают добычу.