Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города

Видео опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Вчера на пересечении улиц Токтабаева и Сулейменова появилась толпа людей. Они кричали, бегали и избивали «силовиков». Раздавались выстрелы, горела машина. (...) Случайные прохожие впадали в панику, а водители спешили скорее покинуть место событий, нарушая правила дорожного движения, – говорится в сообщении.

По словам очевидца, неделей ранее появились листовки о предстоящих съемках, но без подписи ответственных лиц. Во время съемок дороги не перекрывали, также не было ни патрульных машин, ни организаторов.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием к продюсеру Олжасу Ермекбаеву, который сообщил, что «это были съемки видеоролика о проявлении героизма жителей Алматы в период январских событий для одного из телеканалов».

Нашей командой в течение месяца была организована работа по подготовке съемочного процесса. Госорганы города Алматы (акимат, ДВД, РУВД и т.д.) были заблаговременно проинформированы. В течение двух недель до начала съемок мы начали оповещать жителей ближайших домов данного района, были расклеены объявления о предстоящих съемках. Олжас Ермекбаев

По его словам, для художественной достоверности «необходимо было выбрать одну из улиц Алматы».

Мы специально выбрали выходной день, чтобы минимизировать риски ажиотажа среди населения, и постаралась закончить процесс в минимальное время. Олжас Ермекбаев

Он отметил, что «над процессом работала профессиональная съемочная команда, которая в течение длительного времени готовилась к данным съемкам».

На съемочной локации (всего около 50 метров) были предприняты все меры техники безопасности. Использовались минимальные средства пиротехники, имитирующие дым и звук, сродни взрыву петарды. Олжас Ермекбаев

Также продюсер сообщил, что «административная часть команды приложила все усилия, чтобы оповещать проходивших мимо людей».

Был специально заказан баннер с надписью «Идут съемки». В свою очередь, получив реакцию жителей города Алматы, я приношу глубочайшие извинение за беспокойство и обещаю сделать из этого соответствующие выводы в работе организации съемочного процесса. Олжас Ермекбаев

Напомним, в начале января 2022 года массовые протесты из-за повышения цены на сжиженный газ в городах Казахстана переросли в беспорядки. Президент создал правительственную комиссию, которая приняла решение снизить цену на газ. Тем не менее протесты продолжились.

5 января Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. В некоторых городах несанкционированные акции переросли в столкновения с силовиками, погромы и мародерство.

Председатель Совбеза Токаев отметил организованность бесчинствующих в Алматы погромщиков и назвал их террористами, членами международных банд, которые прошли подготовку за рубежом. В стране был введен режим ЧП.