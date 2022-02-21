15:29 21.02.2022
Январские беспорядки: изъято 1006 единиц оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов
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Министерство внутренних дел Казахстана призывает участников январских беспорядков добровольно сдать похищенное оружие, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам начальника Следственного департамента МВД Санжара Адилова, на сегодня общее количество изъятого оружия составило 1006 единиц и 20 307 боеприпасов.
Выявлены и факты сбыта преступниками похищенного оружия. Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова был задержан 45-летний житель Тараза.
У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тыс. тенге, а в салоне автомашины – два автомата Калашникова с боеприпасами. Все подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу.Санжар Адилов
Казахстанцы добровольно сдали более 100 единиц оружия.
Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие оружие, не будут привлекаться к уголовной ответственности, если в их действиях не будет содержаться иного состава преступления. Санжар Адилов
Ранее в МВД сообщили, что задержали участников захвата аэропорта Алматы. У них были изъяты цинковые ящики в патронами от пистолетов и автоматов, бронежилеты, два боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, семь пневматических винтовок.