Январские беспорядки: изъято 1006 единиц оружия и свыше 20 тысяч боеприпасов

По словам начальника Следственного департамента МВД Санжара Адилова, на сегодня общее количество изъятого оружия составило 1006 единиц и 20 307 боеприпасов.

Выявлены и факты сбыта преступниками похищенного оружия. Так, 18 февраля в Байзакском районе Жамбылской области сотрудниками криминальной полиции при сбыте похищенного автомата Калашникова был задержан 45-летний житель Тараза.

У подозреваемого при личном обыске изъяты вырученные от продажи оружия 300 тыс. тенге, а в салоне автомашины – два автомата Калашникова с боеприпасами. Все подозреваемые лица по согласованию с прокуратурой и с санкции суда взяты под стражу. Санжар Адилов

Казахстанцы добровольно сдали более 100 единиц оружия.

Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие оружие, не будут привлекаться к уголовной ответственности, если в их действиях не будет содержаться иного состава преступления. Санжар Адилов

Ранее в МВД сообщили, что задержали участников захвата аэропорта Алматы. У них были изъяты цинковые ящики в патронами от пистолетов и автоматов, бронежилеты, два боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, семь пневматических винтовок.