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Законодательство РК
17:12 21.02.2022

Как в Акмолинской области улучшают условия проживания студентов

общежитие Фото: управление внутренней политики Акмолинской области
Общественные советы стали уникальной платформой, служащей своеобразным мостом между общественностью и органами власти. Для большей транспарентности данные структуры действуют и при общественных объединениях, тем самым обеспечивая системный контроль за реализацией программных документов.

В целях координирования исполнения предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также региональных предвыборных программ при партии Nur Otan функционирует ряд общественных советов.

Вот и на заседании общественного совета по развитию образования и науки при Акмолинском областном филиале партии Nur Otan широко обсуждался вопрос улучшения условий проживания учащихся колледжей и вузов.

общежитие

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области

По данным управления внутренней политики области, о ходе строительства общежитий для студентов колледжей и высших учебных заведений в областном центре отчиталось управление строительства, архитектуры и градостроительства.

В 2022 году ведется строительство четырех общежитий – двух для Высшего технического колледжа, по одному для Высшего колледжа культуры имени Акана серы, Высшего педагогического колледжа имени Ж. Мусина, – проинформировал заместитель руководителя областного ведомства Рауан Оспанов.

С каждым годом увеличивается число желающих обучаться во флагмане регионального высшего образования – Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова, для которого строительство общежитий стало вопросом номер один.

общежитие

Фото: управление внутренней политики Акмолинской области

Университет располагает пятью общежитиями общей вместимостью 1365 мест. Заключен меморандум с гостиницей «Кокшетау» о льготных условиях проживания для студентов. На сегодня там проживают 175 человек. На 2022 год запланировано проведение ремонтных работ общежитий и учебных корпусов на 120 млн тенге, – отметил ректор вуза Марат Сырлыбаев.

В свете последних поручений по улучшению системы технического и профессионального образования приоритет в области отдан не только квалифицированной подготовке кадров, но и созданию условий проживания студенческой молодежи.

Из 18 926 студентов, обучающихся по очной форме, 10 277 являются иногородними. При колледжах функционируют 36 общежитий на 6410 мест. На сегодня капитально отремонтировано семь общежитий, текущий ремонт проведен в трех общежитиях, – рассказала заместитель руководителя Управления образования Акмолинской области Ботагоз Дуйсенова.
Анастасия Московчук
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