Безопасные улицы: масштабная модернизация освещения проходит в Акмолинской области

Чтобы сельская жизнь стала комфортной и привлекательной, местные власти прилагают немало усилий. Один из ключевых шагов в этом направлении – модернизация уличного освещения. Благодаря реализации масштабных проектов улицы становятся безопаснее и уютнее, сообщает Zakon.kz.

Положительные изменения уже оценили тысячи жителей Акмолинской области, рассказывают в Региональной службе коммуникаций.

Примером успешной модернизации можно назвать село Кызылжар в Целиноградском районе. Здесь в рамках проекта установили 266 современных фонарей и четыре новые трансформаторные подстанции. Теперь улицы села хорошо освещены в любое время суток, что делает передвижение по ним более комфортным и безопасным.

Житель села Амангельды Ермеков поделился своими впечатлениями от проведенных изменений:

"Мы давно ждали таких изменений. Раньше улицы были плохо освещены, особенно зимой, когда рано темнеет. Теперь ситуация изменилась кардинально: дети спокойно возвращаются из школы, водители отмечают, что дороги стали безопаснее. Новые фонари не только ярче, но и выглядят эстетично. Это настоящий шаг вперед для нашего села".

Подобные изменения коснулись и других населенных пунктов. Например, в селе Каменка Сандыктауского района проект модернизации освещения был реализован благодаря инициативе и поддержке местного предпринимателя, который профинансировал установку новых фонарей. Теперь освещены даже отдаленные улицы, что заметно улучшило качество жизни жителей.

Особое внимание уделяется не только качеству освещения, но и энергосбережению. В городе Ерейментау, например, вместо устаревших бетонных опор установили современные металлические, а вместо старых ламп – 97 энергосберегающих LED-светильников. Эти меры позволяют значительно сократить расходы на электроэнергию и обслуживание инфраструктуры.

Не обошли стороной и небольшие села. Так, в Тасты Целиноградского района полностью обновили освещение на улицах Б. Момышулы и С. Сейфуллина, а в Жана Жайнаке осветили почти шесть тысяч метров дорог, установив 174 новых светильника. В Жаркаинском районе модернизация затронула Державинск, где на содержание уличного освещения было выделено более 11 млн тенге, а также село Львовское, где LED-фонари появились на центральных улицах.

Фото: УВП Акмолинской области

Работа над улучшением энергоснабжения и освещения продолжается. По данным областного управления энергетики и ЖКХ, в регионе строятся и реконструируются 27 объектов, а также проводятся текущие и капитальные ремонты. В прошлом году завершили пять крупных проектов в Бурабайском и Целиноградском районах, а также в городе Косшы. Общая протяженность обновленных сетей составила 42,3 километра. В Буландынском, Есильском, Ерейментауском и Жаксынском районах успешно завершены работы на участках общей протяженностью 32 километра. Дополнительно в Коргалжынском районе намечено завершить три новых проекта.

На 2025 год также запланированы масштабные работы. В рамках нового проекта будет установлено 555 современных опор с LED-лампами, что позволит не только сократить расходы на электроэнергию, но и обеспечить более качественное освещение.

Такие изменения не только улучшают внешний облик населенных пунктов, но и делают жизнь в сельской местности более комфортной и безопасной. Кроме того, реализуемые проекты способствуют повышению привлекательности сел.