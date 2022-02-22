Как изменился курс валют к рублю после обращения Путина

Как следует из данных Московской биржи, Евро в это время продавался за 90,72 руб.

По состоянию на 22:14 мск (1:14 по времени Нур-Султана) доллар подорожал на 2 рубля 76 копеек относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 80,06 рубля. Курс евро поднялся на 3 рубля 6 копеек — до 90,61 рубля.

Курс доллара вырос на 3,51% (₽2,71), до ₽80,01 по состоянию на 22:08 мск (1:08 по времени Нур-Султана), свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз доллар торговался выше ₽80 почти месяц назад — 26 января.