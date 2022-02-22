Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:42 22.02.2022

ОБСЕ: Признание независимости ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям

ОБСЕ Украина Фото: pixabay
Признание ДНР и ЛНР только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части Украины, говорится в заявлении ОБСЕ, сообщает Zakon.kz.

Решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям, заявил спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен.

Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Заявление ОБСЕ

В заявлении говорится, что признание ДНР и ЛНР только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части Украины.

Новость по теме

Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР

Данияр Кунафин
ОБСЕ Украина
Алматинцев напугали толпы кричащей молодежи на улицах города
21.02.2022
Назван средний размер пенсии в Казахстане
21.02.2022
Полиция задержала нападавших на аэропорт Алматы
21.02.2022
Задержан экс-министр обороны Бектанов
21.02.2022
Казахстанка убита в США при невыясненных обстоятельствах – МИД РК
21.02.2022
Главная Топ LIVE Все