ОБСЕ: Признание независимости ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям

Решение президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям, заявил спецпредставитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Микко Киннунен.

Этот шаг является нарушением международного права и основополагающих принципов ОБСЕ и идет вразрез с Минскими соглашениями. Как и все государства-участники ОБСЕ, Россия взяла на себя обязательства уважать суверенитет и территориальную целостность других государств. Мы призываем Россию немедленно отменить это решение. Заявление ОБСЕ

В заявлении говорится, что признание ДНР и ЛНР только усилит дальнейшую напряженность и отделит население, живущее в этих регионах, от остальной части Украины.