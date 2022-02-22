Акимат Алматы прокомментировал ролик с толпами кричащей молодежи

Ранее в одном из Instagram-пабликов было опубликовано видео с толпой кричащей молодежи на улицах Алматы.

Они кричали, бегали и избивали «силовиков». Раздавались выстрелы, горела машина. Прохожие впадали в панику, а водители спешили скорее покинуть место, - гласит подпись к публикации.

Позднее продюсер Олжас Ермекбаев сообщил, что «это были съемки видеоролика о проявлении героизма жителей Алматы в период январских событий для одного из телеканалов».

По его словам, госорганы Алматы (акимат, ДВД, РУВД и т.д.) были заблаговременно проинформированы.

В течение двух недель до начала съемок мы начали оповещать жителей ближайших домов данного района, были расклеены объявления о предстоящих съемках. Олжас Ермекбаев

Также он уточнил, что был специально выбран выходной день, чтобы минимизировать риски ажиотажа среди населения.

Был специально заказан баннер с надписью «Идут съемки». В свою очередь, получив реакцию жителей Алматы, я приношу глубочайшие извинение за беспокойство и обещаю сделать из этого соответствующие выводы в работе организации съемочного процесса, - заключил Олжас Ермекбаев.

Тем временем, в управлении общественного развития Алматы заявили, что разрешение на съемку ролика про январские события ТОО «Cultburo» не получало.

В ведомстве пояснили, что 1 февраля в адрес акима Алматы, акима Ауэзовского района и Департамента полиции поступило письмо от ТОО «Cultburo» с просьбой разрешить съемку 13 февраля по заказу телеканала «Хабар» социального ролика на тему январских событий.