Акимат Алматы прокомментировал ролик с толпами кричащей молодежи
Ранее в одном из Instagram-пабликов было опубликовано видео с толпой кричащей молодежи на улицах Алматы.
Они кричали, бегали и избивали «силовиков». Раздавались выстрелы, горела машина. Прохожие впадали в панику, а водители спешили скорее покинуть место, - гласит подпись к публикации.
Позднее продюсер Олжас Ермекбаев сообщил, что «это были съемки видеоролика о проявлении героизма жителей Алматы в период январских событий для одного из телеканалов».
По его словам, госорганы Алматы (акимат, ДВД, РУВД и т.д.) были заблаговременно проинформированы.
В течение двух недель до начала съемок мы начали оповещать жителей ближайших домов данного района, были расклеены объявления о предстоящих съемках.Олжас Ермекбаев
Также он уточнил, что был специально выбран выходной день, чтобы минимизировать риски ажиотажа среди населения.
Был специально заказан баннер с надписью «Идут съемки». В свою очередь, получив реакцию жителей Алматы, я приношу глубочайшие извинение за беспокойство и обещаю сделать из этого соответствующие выводы в работе организации съемочного процесса, - заключил Олжас Ермекбаев.
Тем временем, в управлении общественного развития Алматы заявили, что разрешение на съемку ролика про январские события ТОО «Cultburo» не получало.
В ведомстве пояснили, что 1 февраля в адрес акима Алматы, акима Ауэзовского района и Департамента полиции поступило письмо от ТОО «Cultburo» с просьбой разрешить съемку 13 февраля по заказу телеканала «Хабар» социального ролика на тему январских событий.
По данному обращению, специалисты Управления общественного развития провели с авторами обращения разъяснительную работу и проинформировали о том, что проведение съемок не разрешено. Аналогичный отказ также последовал от Департамента полиции. Однако, несмотря на запрет, ТОО «Cultburo» провело съемку ролика 20 февраля.Управление общественного развития Алматы