Какие мобильные переводы казахстанцев предлагают облагать налогом

В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какие показатели предполагается учитывать при передаче сведений банками.

К операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, будет относиться получение одним физическим лицом в течение трех последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц.

Проще говоря, предпринимателем предлагают считать гражданина, который три месяца подряд ежемесячно получает денежные переводы от 100 различных лиц.

В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки будут передавать в органы госдоходов сведения поэтапно:

1-й этап

С 1 января 2022 года передаются сведения по госслужащим и их супругам, а также лицам, приравненным к ним и их супругам.

2-й этап

С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигоссектора и их супругам.

3-й этап

С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4-й этап

С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.

Как отметили в КГД, с 2023 года банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1-го этапа.