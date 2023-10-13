Облагается ли налогами денежный перевод из другой страны на банковскую карту казахстанца

Облагается ли налогами денежный перевод, полученный от физлица иностранного государства на банковскую карту физлица в Казахстане? На этот вопрос ответили в Департаменте госдоходов Алматы, передает Zakon.kz.

Налоговый кодекс устанавливает, что другими доходами из источников за пределами РК признаются все виды доходов, полученные (подлежащие получению) налогоплательщиком в течение отчетного налогового периода от лица, не являющегося налоговым агентом, и не являющихся доходами из источников в Республике Казахстан независимо от места выплаты.

"Таким образом, перевод от физического лица безвозмездно на счет другого физического лица вне зависимости от суммы такого перевода не облагается налогом на доходы физических лиц. Кроме того, сам по себе факт банковского перевода денежных средств между физическими лицами не является объектам налогообложения", - пояснили в налоговом департаменте.

Ранее в Комитете госдоходов составили портрет банкрота в РК.



