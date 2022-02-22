Мы не дадим воровать — Жарасбаев про коррупцию в спорте

Вопрос был задан вице-министру в кулуарах заседания коллегии Министерства культуры и спорта.

Про тему спорта и последние провальные Олимпиады говорят, что все это происходит из-за того, что деньги разворовывают и они не доходят до тренеров и до покупки инвентаря. Вы согласны с этим?

Вице-министр, отвечая на вопрос, отметил, что единичные случаи были, но все нарушители понесли свое наказание. Сейчас за этим строго следят.

Мы совместно с Национальным олимпийским комитетом и Агентством по противодействию коррупции разработали часть мероприятий. Во избежание коррупции средства напрямую перечисляются спортсменам на расчетный счет. Безналичные переводы мы успешно реализовали. У главного тренера стоит задача по подготовке к соревнованию, денег он касаться не должен. Вице-министр культуры и спорта РК Серик Жарасбаев

По его словам, тренеры, которые были уличены в подобных скандалах, в частности по тяжелой атлетике, были уволены.

Сейчас работают новые люди. Мы не дадим им воровать и будем за этим следить. Сейчас мы разрабатываем две программы «Милан-2026» и «Париж-2024». Серик Жарасбаев

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев сообщил, что проведет большое совещание по итогам Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По его словам, будут сделаны конкретные выводы, в том числе приняты определенные кадровые решения.

Напомним, у казахстанской сборной нет ни одной медали с Олимпиады в Пекине.