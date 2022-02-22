Казахстан не может отправить миротворцев в Украину в рамках ОДКБ – Тлеуберди

Нет, невозможно, потому что, как вы знаете, устав ОДКБ строго ограничивает применение военных или миротворческих сил. Они могут применяться только на пространстве ОДКБ. Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди

Он напомнил, что недавно генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась прокомментировал вопрос о возможном направлении миротворческого контингента в ДНР и ЛНР.

Это, как он сказал, гипотетический вопрос. То есть практически это невозможно. Для возможного направления нужны, естественно, резолюция и соответствующий мандат Совета Безопасности ООН. Но, как вы знаете, у ООН есть свои миротворческие силы, поэтому в практической плоскости вопрос так не стоит. Мухтар Тлеуберди

Ранее глава МИД РК сообщил, что окончательная позиция Казахстана по ситуации в самопровозглашенных республиках Донбасса будет принята на заседании Совета безопасности.

Новость по теме Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит – МИД РК

Также Мухтар Тлеуберди заявил, что ведомство рассматривает пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины в связи с обострением ситуации в ДНР и ЛНР.