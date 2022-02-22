Неприятный сюрприз: психические отклонения у знаков зодиака

По данным интернет-издания «Пятый канал», в натальной карте каждого четко прописаны особенности поведения и даже психические отклонения.

Мириться с ними или нет — выбирать только вам.

Овен

Главный минус Овна — неконтролируемые вспышки гнева. Не имеет значения, что минуту назад вы вручили этому человеку бесценный подарок. Он может запросто накричать и серьезно обидеться. На что? Известно только ему.

По статистике, представители этого знака часто страдают маниакально-депрессивными психозами с преобладанием фазы мании. Однако если Овны вовремя замечают расстройство и обращаются к медикам за советом — комфортная жизнь с ними обеспечена.

Телец

Телец — человек приземленный. Однако ничто не мешает ему верить в существование сверхъестественного. У него есть масса всяких ритуалов. Например, ему важно встать с постели с левой ноги и обязательно сделать три глотка кофе, а затем — воды.

Подобные странности в поведении часто диагностируются как классическое обсессивно-компульсивное расстройство. К счастью, никакой опасности для окружающих оно не несет.

Близнецы

Представителю этого знака свойственны сильные перепады в настроении. Безудержный смех может смениться глубокой тоской, и выдержать это под силу не каждому партеру Близнецов.

Часто Близнецы лечатся от маниакально-депрессивного психоза — одного из видов расстройства личности. Рожденным под этим знаком людям следует избегать употребления алкоголя и дурманящих веществ.

Рак

Рак часто страдает паранойей. От рождения у него слабая и ранимая психика: постоянно что-то мерещится, нередко накрывают депрессии. Представитель этого знака склонен винить во всем судьбу.

Главная опасность такого состояния в том, что у страшащегося всего и всюду рождаются мысли о кончине. Причем Рак может сначала убить того, кто его пугает, и только после этого наложить на себя руки. Представители этого знака часто становятся кровожадными преступниками.

Лев

Лев слишком переоценивает свои возможности, отсюда и все проблемы. Он — классический нарцисс: боится остаться позади, а потому нередко лезет по головам, досаждая окружающим.

Представители этого знака одержимы идеей подчинить себе людей. Именно поэтому в паре с ними бывает некомфортно. Впрочем, если партнеры умеют держать удар — отношения обязательно сложатся.

Дева

Дева — крайне непостоянный человек. Сегодня — мягкий и добрый «медвежонок», а завтра — разъяренный «тигр». Представитель этого знака прекрасно чувствует грани доступного, однако обожает испытывать людей на прочность.

В быту к Деве, как к партнеру, претензии вряд ли найдутся. Рожденный под этим знаком человек — прекрасный хозяин. Однако близкие отношения всегда будут напоминать корабль, рассекающий океан в разгар шторма. Вставать на эту «палубу» или нет — выбор за каждым.

Весы

С виду успешные и сдержанные Весы страдают от комплекса неполноценности. Правда, знают об этом только самые близкие люди. Представителям этого знака важно быть рядом хоть с кем-нибудь.

Главный минус Весов в том, что они выдают желаемое за действительное. Конечно, не из корыстных побуждений. Просто боятся, что их не так поймут или воспримут. Им лучше и спокойнее, если «картинка» устраивает всех.

Скорпион

Скорпион — настоящий социопат. Дело даже не в том, что представитель этого знака любит одиночество и искренне им наслаждается, а в стремлении максимально ограничить общение с внешним миром.

Часто Скорпионы страдают от нехватки внимания и любви. Но из-за неких принципов им сложно найти партнеров. Из-за щемящей душу тоски представители этого знака тяготеют к опасным развлечениям. Например, извращенному сексу или воровству. Что взбредет в голову этим одиноким персонам — никому не известно. Чтобы избежать неприятностей, Скорпионов важно чаще выводить на откровенные разговоры и установить доверительный контакт.

Стрелец

Стрелец редко контролирует свои эмоции. Он — лидер и постоянно жаждет авантюр. Представитель этого знака обожает противопоставлять себя обществу, в какой бы стране он ни жил. Вступая в отношения с ним, партнер должен понимать, что рискует попасть под облаву. Стрелец нарушит закон, а вину спишет на того, кто находится рядом.

По статистике, Стрельцы редко страдают серьезными душевными заболеваниями. Однако клаустрофобов среди них немало — все из-за боязни потерять свободу и контроль над ситуацией.

Козерог

Так же, как и Тельцы, Козероги нередко страдают от последствий обсессивно-компульсивного расстройства. Эти люди не могут выйти из дома, не проверив утюг и газовую плиту по 200 раз.

Представители этого знака вежливые и скромные персоны. Однако в силу особенностей психики они становятся ужасными перфекционистами и трудоголиками. Вторым половинкам следует это учитывать.

Водолей

Водолеи часто оказываются в ловушке собственного подсознания. Они балансируют на грани между нормальным состоянием и шизофренией.

Представители этого знака нуждаются в людях, которые помогут им преодолеть себя и позабыть о проблемах. Правда, одними разговорами с близкими не обойтись. Водолеям следует посещать психологов и даже психиатров, если появляются навязчивые мысли. В противном случае — недалеко и до больницы.

Рыбы

Рыбы никогда не признаются окружающим, как сильно от них зависимы. Часто представители этого знака осваивают сложные профессии и олицетворяют собой стабильность, спокойствие и безопасность. На деле же сами боятся даже грубого слова и сильно обижаются.

Бороться с этими особенностями бесполезно, как и уговаривать Рыб обратиться к психоаналитикам. Лучшее лекарство для них — разговоры по душам. Вторые половинки просто обязаны отвешивать комплименты представителям этого знака. Иначе — будет хуже.