«У нас нет льда»: в Минкультуры и спорта прокомментировали пост Ажгалиева

В социальной сети Instagram Ажгалиев написал, что ледовый дворец «Алау» — это единственное место, подходящее для тренировок. Но готовиться к Олимпиаде там, к сожалению, не дают. Из-за этого приходится ездить на сборы в Россию и Европу.

В «Алау» отличный лед, но созданный не для спортсменов своих национальных сборных. Нам нужно минимум по два часа утром и вечером, но дворец, переданный в частные руки, должен сам себя обеспечивать, поэтому приоритетом становятся деньги – у сборных таких денег нет. У нас там нет места в принципе, нет даже своей отдельной раздевалки, где мы могли бы элементарно оставить вещи. Кстати, льда нет не только у главной сборной, но и у молодежи, юниоров и детей. Абзал Ажгалиев

Вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев, комментируя вопрос, согласился со спортсменом. По его словам, часть из озвученных проблем соответствует действительности.

Многие крупные объекты, в которых есть лед, на сегодняшний день переданы в частные руки и есть определенные проблемы с его предоставлением для национальной сборной. Тем не менее, и Минкультуры и спорта, и Национальный олимпийский комитет совместно с федерациями над этим вопросом работали. В преддверии Олимпиады лед был предоставлен и в «Алау». Все спортсмены проходили там учебно-тренировочные сборы. Серик Жарасбаев

По его словам, для всех спортсменов были созданы условия, чтобы подготовиться к Олимпиаде. Другой вопрос в том, что сейчас ведомство будет разбираться с тем, почему такие результаты. Напомним, казахстанская сборная приехала с Олимпийских игр – 2022 без медалей.

Кроме того, в своем посте спортсмен отметил, что к следующим Играм нужно готовиться уже сейчас, а не за полгода до Олимпиады. Вот тогда и будет виден какой-то прогресс.

Нельзя сказать, что к Олимпиаде готовятся за полгода. Спортсмены выезжают и в другие страны, а это и есть один из этапов подготовки. По завершении Олимпийских игр сразу начинается период подготовки к следующим Играм. Мы работаем над программой «Милан – 2026». 25 февраля министром будут презентованы определенные шаги по подготовке спортивного резерва, по использованию отечественных баз, по выделению финсредств, по спортивному инвентарю. Серик Жарасбаев

Вице-министр добавил, что подготовку к Олимпиаде в Пекине вел Национальный олимпийский комитет. Но сейчас ведомство пересматривает подход по подготовке казахстанских спортсменов.

Есть недочеты, нельзя говорить, что у нас все хорошо и замечательно. Есть вещи, над которыми нужно работать. В принципе, мы сейчас пересматриваем сам подход по подготовке наших команд. С 1 апреля текущего года госзадание, которое выделялось Национальному олимпийскому комитету, будет возвращено в Министерство культуры и спорта — подведомственную организацию, и мы начнем подготовку к олимпийским циклам.

Ранее министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев сообщил, что проведет большое совещание по итогам Олимпийских игр 2022 года в Пекине. По его словам, будут сделаны конкретные выводы, в том числе приняты определенные кадровые решения.