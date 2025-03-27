Сколько денег уйдет на развитие спорта в Казахстане

Вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев 27 марта 2025 года в кулуарах Сената рассказал, как будет финансироваться развитие спорта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на развитие отрасли спорта местными исполнительными органами выделяется порядка 330 млрд тенге. На республиканском уровне до 2027 года министерством доведены лимиты в 80-83 млрд тенге. В целом на развитие спорта будет выделено порядка 400 млрд тенге.

"Мы предполагаем, что те средства, которые будут сэкономлены в результате определения лимитов для игроков футбольных клубов и лимитированные заработные платы, будут направлены в первую очередь на развитие детско-юношеского спорта. Конкретные цифры сейчас сложно сказать, поскольку многие футбольные клубы пользуются коммерческой тайной. Но мы в любом случае будем это рассматривать", – сказал Жарасбаев.

Он отметил, что вопрос еще в том, что лимит, который будет установлен для игроков клубов, еще не определен.

"Сейчас при Минспорта работает рабочая группа. Согласно регламенту принятия законопроекта, в течение двух месяцев после подписания закона нам необходимо разработать нормативно-правовые акты, которые регламентируют вытекающие законы, их сейчас 49. Их основы готовы, мы обсуждаем их со всеми федерациями. Есть разные предложения. Если брать существующие реалии, то лимит был предусмотрен в 2020 году протокольным поручением правительства Казахстана, он составляет 1,2 млрд тенге для футбольных и хоккейных клубов и 450 млн тенге для всех остальных клубов. Мы сейчас наводим среднюю доминанту, получается на 14 клубов, которые играют в премьер-лиге по итогам 2024 года, в целом на футбол выделено совокупно до 30 млрд тенге", – дополнил Жарасбаев.

Ранее депутаты Сената на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении закон по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации.

