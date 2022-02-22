12:27 22.02.2022
Экс-министр обороны Бектанов арестован на два месяца
Фото: gov.kz
Бывший министр обороны РК Мурат Бектанов арестован на два месяца. Об этом сообщили в столичном горсуде, передает Zakon.kz.
22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М.К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана
Как отмечается, «другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК».
Задержан экс-министр обороны Бектанов
Новость по теме
Ранее стало известно, что 19 февраля Генпрокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе (по ст. 452 УК РК). 20 февраля экс-министр был задержан и водворен в ИВС.
Токаев раскритиковал экс-министра обороны Бектанова
Новость по теме
Напомним, 19 января глава государства раскритиковал экс-министра обороны Казахстана за отсутствие командирских качеств.
Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне.Президент РК Касым-Жомарт Токаев
В этот же день указом главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК. На этом посту его сменил Руслан Жаксылыков.
Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК
Новость по теме