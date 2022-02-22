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Законодательство РК
12:27 22.02.2022

Экс-министр обороны Бектанов арестован на два месяца

РК, экс-министр обороны, Мурат Бектанов, суд, арест Фото: gov.kz
Бывший министр обороны РК Мурат Бектанов арестован на два месяца. Об этом сообщили в столичном горсуде, передает Zakon.kz.
22 февраля специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемого Бектанова М.К. санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана

Как отмечается, «другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со ст. 201 УПК РК».

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Задержан экс-министр обороны Бектанов

Ранее стало известно, что 19 февраля Генпрокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе (по ст. 452 УК РК). 20 февраля экс-министр был задержан и водворен в ИВС.

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Токаев раскритиковал экс-министра обороны Бектанова

Напомним, 19 января глава государства раскритиковал экс-министра обороны Казахстана за отсутствие командирских качеств.

Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне.Президент РК Касым-Жомарт Токаев

В этот же день указом главы государства Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК. На этом посту его сменил Руслан Жаксылыков.

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Руслан Жаксылыков назначен министром обороны РК

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