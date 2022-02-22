Борьба с бюрократией — Агентству по делам госслужбы расставили приоритеты

Должны быть исключены все еще остающиеся бумажные этапы. Приоритетом в работе агентства должно также стать выявление чрезмерной бюрократии. Это абсолютно новое направление, которое глава государств поставил перед агентством. К этой новой ответственной задаче нужно подходить с полной ответственностью, конструктивно, проактивно. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов

По словам Сулейменова, работа агентства должна иметь характер лидерства, помогать, обеспечивать методологическое сопровождение с другими ключевыми ведомствами в этой сфере, в первую очередь – это Министерство цифрового развития, так как вся система государственного управления переходит на платформенный режим.

Отдельным направлением деятельности является развитие потенциала и дальнейший набор в Президентский кадровый молодежный резерв. Я знаю, что работа активно ведется, будем дальше ее расширять и помогать талантливой молодежи. Тимур Сулейменов

Кроме того, замглавы АП отметил, что агентство должно стать примером перезагрузки, быть ее лидером, примером госоргана с оптимальной структурой, выстроенными бизнес-процессами, сотрудниками, к которым не возникает претензий ни у руководства, ни, самое главное, у общества.