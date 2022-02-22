12:52 22.02.2022
Борьба с бюрократией — Агентству по делам госслужбы расставили приоритеты
Фото: Zakon.kz
Приоритетом в работе должно стать выявление чрезмерной бюрократии. Это абсолютно новое направление, которое глава государства поставил перед агентством, сообщил на заседании коллегии первый заместитель руководителя Администрации президента Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.
Должны быть исключены все еще остающиеся бумажные этапы. Приоритетом в работе агентства должно также стать выявление чрезмерной бюрократии. Это абсолютно новое направление, которое глава государств поставил перед агентством. К этой новой ответственной задаче нужно подходить с полной ответственностью, конструктивно, проактивно. Первый заместитель руководителя Администрации президента РК Тимур Сулейменов
По словам Сулейменова, работа агентства должна иметь характер лидерства, помогать, обеспечивать методологическое сопровождение с другими ключевыми ведомствами в этой сфере, в первую очередь – это Министерство цифрового развития, так как вся система государственного управления переходит на платформенный режим.
Отдельным направлением деятельности является развитие потенциала и дальнейший набор в Президентский кадровый молодежный резерв. Я знаю, что работа активно ведется, будем дальше ее расширять и помогать талантливой молодежи. Тимур Сулейменов
Кроме того, замглавы АП отметил, что агентство должно стать примером перезагрузки, быть ее лидером, примером госоргана с оптимальной структурой, выстроенными бизнес-процессами, сотрудниками, к которым не возникает претензий ни у руководства, ни, самое главное, у общества.