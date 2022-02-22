13:43 22.02.2022
Более 260 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности в 2021 году
Фото: Zakon.kz
В прошлом году проведено 720 проверок по нарушениям в сфере госслужбы. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 265 должностных лиц, сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
В центре внимания – организация контроля в сфере государственной службы. Наше агентство постоянно координирует деятельность по профилактике этических правонарушений, следит за соблюдением законодательства и Этического кодекса.Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев
По словам Жазыкбаева, в прошлом году проведено 720 проверок, выявлены нарушения в сфере государственной службы.
Как заверил председатель агентства по делам госслужбы, в госорганах для профилактики нарушений постоянно проводятся советы по этике.
За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 265 должностных лиц. Кроме того, возбуждено 107 административных дел, в результате к административной ответственности привлечены 99 специалистов. По итогам данного мероприятия в бюджет поступило 3 млн тенге. Глава ведомства Дархан Жазыкбаев