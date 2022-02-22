Более 260 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности в 2021 году

В центре внимания – организация контроля в сфере государственной службы. Наше агентство постоянно координирует деятельность по профилактике этических правонарушений, следит за соблюдением законодательства и Этического кодекса. Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев

По словам Жазыкбаева, в прошлом году проведено 720 проверок, выявлены нарушения в сфере государственной службы.

Как заверил председатель агентства по делам госслужбы, в госорганах для профилактики нарушений постоянно проводятся советы по этике.