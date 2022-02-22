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Законодательство РК
13:43 22.02.2022

Более 260 чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности в 2021 году

Госслужба, наказание, Агентство по делам госслужбы Фото: Zakon.kz
В прошлом году проведено 720 проверок по нарушениям в сфере госслужбы. За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 265 должностных лиц, сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент Zakon.kz.
В центре внимания – организация контроля в сфере государственной службы. Наше агентство постоянно координирует деятельность по профилактике этических правонарушений, следит за соблюдением законодательства и Этического кодекса.Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев

По словам Жазыкбаева, в прошлом году проведено 720 проверок, выявлены нарушения в сфере государственной службы.

Как заверил председатель агентства по делам госслужбы, в госорганах для профилактики нарушений постоянно проводятся советы по этике.

За допущенные нарушения к дисциплинарной ответственности привлечены 265 должностных лиц. Кроме того, возбуждено 107 административных дел, в результате к административной ответственности привлечены 99 специалистов. По итогам данного мероприятия в бюджет поступило 3 млн тенге. Глава ведомства Дархан Жазыкбаев
Айша Тулеубекова
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