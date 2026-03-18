В каких случаях чиновников не будут наказывать за принятые решения

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев 18 марта 2026 года в Мажилисе разъяснил планы по пересмотру подходов и оснований дисциплинарной ответственности для чиновников, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма предусмотрена в законопроекте "О государственной службе Республики Казахстан". Депутаты сегодня поддержали поправки в первом чтении.

"Коренным образом пересматривается подход к дисциплинарной ответственности: его главная цель – не наказание, а мера профилактики и обеспечения служебной дисциплины. В связи с этим в законопроекте определяются обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. С учетом тяжести дисциплинарного проступка и степени вины срок действия дисциплинарных взысканий дифференцируется от двух до шести месяцев", – сказал Дархан Жазыкбаев.

Он подчеркнул, что госслужащие опасаются последствий, которые могут возникнуть при принятии ответственных решений.

"В таких ситуациях крайне важно четко разграничивать мотивы каждого действия. В этой связи в законопроекте закреплены обстоятельства, исключающие ответственность. Речь идет о случаях, если принятые решения были направлены на защиту жизни, законных прав и интересов граждан", – пояснил глава АДГС.

Ранее сообщалось, что законопроектом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы, а также привлечение и удержание квалифицированных кадров. В том числе установление механизма индексации заработных плат государственных служащих не реже одного раза в три года.