Общество

В каких случаях чиновников не будут наказывать за принятые решения

Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев 18 марта 2026 года в Мажилисе разъяснил планы по пересмотру подходов и оснований дисциплинарной ответственности для чиновников, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма предусмотрена в законопроекте "О государственной службе Республики Казахстан". Депутаты сегодня поддержали поправки в первом чтении.

"Коренным образом пересматривается подход к дисциплинарной ответственности: его главная цель – не наказание, а мера профилактики и обеспечения служебной дисциплины. В связи с этим в законопроекте определяются обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. С учетом тяжести дисциплинарного проступка и степени вины срок действия дисциплинарных взысканий дифференцируется от двух до шести месяцев", – сказал Дархан Жазыкбаев.

Он подчеркнул, что госслужащие опасаются последствий, которые могут возникнуть при принятии ответственных решений.

"В таких ситуациях крайне важно четко разграничивать мотивы каждого действия. В этой связи в законопроекте закреплены обстоятельства, исключающие ответственность. Речь идет о случаях, если принятые решения были направлены на защиту жизни, законных прав и интересов граждан", – пояснил глава АДГС.

Ранее сообщалось, что законопроектом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы, а также привлечение и удержание квалифицированных кадров. В том числе установление механизма индексации заработных плат государственных служащих не реже одного раза в три года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
График работы смягчили чиновникам в Казахстане
15:50, 19 января 2024
График работы смягчили чиновникам в Казахстане
Фейковые сообщения рассылают от имени председателя АДГС
18:31, 17 июня 2024
Фейковые сообщения рассылают от имени председателя АДГС
Подравшегося чиновника могут уволить в Туркестанской области
16:50, 06 декабря 2025
Подравшегося чиновника могут уволить в Туркестанской области
Последние
Популярные
Читайте также
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
16:56, Сегодня
СМИ сообщает о сумме премиальных Луиша Нани в "Актобе"
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
16:45, Сегодня
Финансовые проблемы: тренеры из "Атырау" выступили с заявлением
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
16:24, Сегодня
Назван самый посещаемый матч второго тура КПЛ
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
16:09, Сегодня
Ничего страшного: Елдос Сметов не будет долго восстанавливаться после операции
